ANWB waarschuwt voor pinksterdrukte, eerste files vanaf het middaguur

De ANWB waarschuwt automobilisten voor extra drukte op de weg vanmiddag. Veel mensen keren terug na het lange pinksterweekeinde. De ANWB verwacht dat de drukte na het middaguur snel zal toenemen.

Veel toeristen die het weekeinde hebben doorgebracht op populaire plaatsen als de Waddeneilanden, de Veluwe en de kust, gaan rond dat tijdstip terug naar huis. Dat zal waarschijnlijk vooral merkbaar zijn op de snelwegen A1, A12 en A67 richting Duitsland.

Ook zal het op de wegen vanuit Zeeland drukker zijn dan normaal. Mogelijk heeft het verkeer ook hinder van de buien die vanmiddag worden verwacht.

Eerste file was met Pinksteren

Verder zijn er dit weekeinde een aantal evenementen met tienduizenden bezoekers. Het gaat dan bijvoorbeeld om Pinkpop in Landgraaf, Opwekking in Biddinghuizen en de Pinksterraces op het circuit van Zandvoort. Ook finisht de Roparun-benefietloop in Rotterdam en worden er 15.000 deelnemers verwacht voor de Fietselfstedentocht in Friesland.

De eerste file op een snelweg in Nederland was met Pinksteren. Dat was op 29 mei 1955 bij knooppunt Oudenrijn. Veel mensen gingen er toen op uit vanwege het mooie weer en dat leidde tot opstoppingen. Het was een nieuw fenomeen en leidde ook tot veel bekijks.