Man aangehouden in verband met dood hardloper Groningen

De politie heeft een 26-jarige man uit Groningen aangehouden die ervan wordt verdacht een 27-jarige hardloper te hebben doodgestoken. De steekpartij, vorige maand langs het Jaagpad, vlakbij de Zernike campus, leidde tot grote onrust in Groningen.

De man zat al vast voor vernieling, meldt een politiewoordvoerder bij RTV Noord. Meer informatie over de verdachte wil de politie op dit moment niet geven.

De hardloper werd op 14 mei begin van de avond zwaargewond aangetroffen. Hij overleed even later. De politie zette direct twintig mensen op de zaak. Ook werd een compositietekening van een man verspreid die zich kort na de steekpartij in de buurt bevond. Een week na de steekpartij riep Opsporing Verzocht getuigen op zich te melden. Dat leverde 175 tips op, maar leidde niet tot een aanhouding.

Onrust in de stad

Intussen nam de onrust in Groningen toe. Direct na de steekpartij waarschuwde de atletiekvereniging van de hardloper al om niet alleen op pad te gaan. Even later adviseerden ook de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool werknemers en studenten om zo veel mogelijk samen te lopen of te fietsen. "Neem bij verdachte omstandigheden contact op met de politie", schreven ze.

Over het motief voor de steekpartij bestaat nog geen duidelijkheid. De politie sluit niet uit dat de hardloper een willekeurig slachtoffer was.