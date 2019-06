Honderden arrestaties bij presidentsverkiezingen Kazachstan

In Kazachstan zijn honderden tegenstanders van de regering gearresteerd toen zij demonstreerden tegen de presidentsverkiezingen die vandaag in het land zijn gehouden. Volgens de demonstranten is de stembusgang ondemocratisch verlopen en ligt de verkiezingsuitslag al vast. De politie zegt dat 500 mensen zijn opgepakt.

Op verschillende plaatsen in het uitgestrekte Centraal-Aziatische land waren grootschalige protesten, de grootste in jaren in Kazachstan. In de hoofdstad Noersoeltan - tot voor kort Astana geheten - en in de grootste stad Almaty gingen honderden mensen de straat op. De oppositie had mensen opgeroepen vandaag de stembusgang te boycotten, om de in hun ogen ondemocratische verkiezingen niet te legitimeren.

De verkiezingen van vandaag volgen op het vertrek van 78-jarige president Noersoeltan Nazarbajev. Hij was al bijna 30 jaar aan de macht en kondigde in maart onverwacht zijn vertrek aan.

Partijgenoot vrijwel zeker van winst

De autocraat droeg de macht daarop over aan de 66-jarige Kassym-Jomart Tokajev, toen nog de voorzitter van het parlement. Sinds het vertrek van Nazarbajev is er regelmatig gedemonstreerd door tegenstanders van de regering, die democratische hervormingen eisen.

Vandaag waren zeven kandidaten verkiesbaar voor het presidentschap, maar er bestaat eigenlijk geen twijfel over dat Tokajev als aangewezen opvolger van Nazarbajev de verkiezingen zal winnen. De afgelopen jaren haalde Nazarbajev consequent meer dan 90 procent van de stemmen bij verkiezingen, die volgens waarnemers nooit democratisch verliepen.

Hoewel Nazarbajev is afgetreden, houdt hij een stevige greep op het landsbestuur als Tokajev inderdaad de verkiezingen wint. Nazarbajev leidt nog altijd de Nur Otan-partij van Tokajev en volgens ingewijden delen de twee mannen praktisch het presidentiƫle paleis.