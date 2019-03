President Nazarbajev van Kazachstan stapt na 30 jaar op

President Nazarbajev (78) van Kazachstan legt onverwacht per direct zijn functie neer. Na dertig jaar aan de macht te zijn geweest, stapt hij op zonder te zeggen waarom. "Ik heb besloten om ontslag te nemen als president. Dat was niet makkelijk voor mij", zei hij in een toespraak op de nationale televisie.

Nazarbajev leidde Kazachstan sinds 1989, eerst als leider van de communistische partij van de Sovjet-republiek Kazachstan en vanaf 1990 als president. In de jaren won hij keer op keer de presidentsverkiezingen, die door buitenlandse waarnemers steevast ondemocratisch werden genoemd.

De laatste keer, in 1995, kreeg hij 97,7 procent van de stemmen. Onder zijn leiding investeerden buitenlandse bedrijven voor tientallen miljarden in de Kazachse olie-industrie.

Machtsfactor

Ook na zijn vertrek blijft Nazarbajev (78) een factor van belang in de politiek van zijn land. Hij blijft voorzitter van de Veiligheidsraad en leider van de belangrijkste politieke partij.

De taken van Nazarbajev worden voorlopig overgenomen door de voorzitter van het parlement, Kassym-Jomart Tokajev.