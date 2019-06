Gestolen haan op Schier hangt op 18 meter hoogte, ondanks protest

Ondanks luidruchtig protest van dierenrechtenactivisten is afgelopen nacht op Schiermonnikoog een gestolen haan in een mandje tot een hoogte van 18 meter gehesen. Het dier blijft daar tot dinsdagavond hangen, wordt daarna naar beneden gehaald en teruggebracht naar zijn eigenaar.

Dit jaar was er veel verzet tegen de Kallemooi-traditie op het eiland. Het Comité Dierennoodhulp stapte naar de Raad van State en een groep kinderen uit heel Nederland diende een petitie met een 'gratieverzoek' voor de haan in bij koning Willem-Alexander. Maar de traditie mocht gewoon doorgang vinden, ook omdat de haan gewoon eten en drinken mee krijgt.

Vannacht stonden zestien activisten te zingen en te schreeuwen in een speciaal protest-vak dat burgemeester Van Gent voor ze had ingericht. Voor alle zekerheid waren ook tien extra politieagenten overgekomen naar het eiland.

De Middeleeuwen zijn voorbij

Om 23.30 uur werd de mand met daarin de bij een onbekende boer gestolen haan aan een paal bevestigd en omhoog gehesen. Honderden eilanders die naar het Kallemooi-terrein waren gekomen, zongen: "Dit pinksterfeest gaat nooit verloren. Knoop dat in je oren!". Ze overstemden het protest van de dierenactivisten die riepen: "De Middeleeuwen zijn voorbij, laat de haan vrij! There's no excuse for animal abuse."

"Ik vind dit heel jammer. We hebben gewoon een hele leuke traditie hier op het eiland. En er is nog nooit één haan dood uit de mand gekomen. Ik denk: waar bemoeien ze zich mee?", zegt eilander Garda Meerdink bij RTV Noord. Zij vindt dat de actievoerders zich moeten inzetten voor grotere zaken die spelen. "Zoals de plastic soep in de zee of bij een slachterij waar veel meer dierenleed plaatsvindt."

Alternatieve traditie

De demonstranten zijn van plan volgend jaar weer terug te komen. "Dit is echt niet meer van deze tijd. Dit gaat inderdaad maar om één haan, maar het is een symbool voor al het andere dierenleed dat er is. Ze moeten de haan vervangen voor iets anders. Laat bijvoorbeeld basisschoolkinderen een haan knutselen en stop de mooist gemaakte haan in de mand", aldus Jan ten Cate.

Dinsdag wordt de haan weer uit zijn mandje gehaald. Tot die tijd is er cameratoezicht en een dierenarts die het welzijn van de haan in de gaten houdt.