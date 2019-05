Dierencomité in beroep vanwege haan in mast op Schiermonnikoog

Het Comité Dierennoodhulp stapt naar de Raad van State vanwege het gebruik van een haan bij het Kallemooifeest op Schiermonnikoog. De traditie is om het dier drie dagen lang op te sluiten in een mand aan een 18 meter hoge mast. De dierenorganisatie noemt dat mishandeling.

Elk jaar is het opsluiten van de haan onderdeel van het feest. Ook dit jaar verleende de gemeente Schiermonnikoog een vergunning voor het evenement. De dierenorganisatie vocht dat besluit aan bij de rechtbank, maar zonder succes.

De rechtbank in Groningen oordeelde dat het geen dierenmishandeling is om een haan drie dagen lang in een mand te doen en aan een mast te hangen. De rechter stelde onder meer dat de haan vooraf wordt onderzocht door een dierenarts, water en voer krijgt en voldoende beschutting. Ook hangt er tijdens het Kallemooifeest een camera in de mand om de haan in de gaten te houden.

Het Comité Dierennoodhulp gaat dus in hoger beroep. "Mishandeling is niet alleen maar een dier schoppen en slaan. Mishandeling is ook een dier geestelijk veel angst en stress bezorgen", zegt de organisatie in een persbericht.