Eerste filenieuwslezer Rob van Rees (80) overleden

Agent, verkeersinformatielezer en presentator Rob van Rees is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de grondleggers van de verkeersinformatie op de Nederlandse radio.

"Hij was een van de belangrijkste filelezers van de radio", zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie. "Een herkenbaar stemgeluid, duidelijk, aimabel. Voor de oudere generatie zal het een bekende naam zijn." NRC noemde hem eens "de beroemdste rijkspolitieman van de Nederlandse radio".

Van Rees begon in de jaren zestig als agent bij de Algemene Verkeersdienst, de politiedienst die net was opgericht om (met de bekende Porsches) het verkeer in goede banen te leiden.

"Het was de tijd dat de files opkwamen in Nederland", legt Broekhuizen uit. "Bij een file gingen agenten in zo'n Porsche het eind ervan bewaken: staand in de auto werden weggebruikers gemaand af te remmen door met de arm te zwaaien."

Wekelijkse meldingen

Filemeldingen op de radio waren destijds nog een unicum, maar Van Rees werd voor het radioprogramma Auto in, AVRO aan gevraagd om wekelijks (!) de verkeersinformatie voor te lezen. Op een bandje sprak hij in wat er aan verkeersdrukte, wegwerkzaamheden of andere overlast werd verwacht.

"Ik kan me nog herinneren dat wij als kinderen heel stil moesten zijn als er iemand met een bandrecorder bij ons thuis langskwam om zijn praatje op te nemen", zegt zijn zoon tegen de NOS. "Heel anders dan tegenwoordig, dat je live in de uitzending komt."

Toen de verkeersdruk toenam en er meer behoefte ontstond aan dagelijkse updates, ging Van Rees samen met anderen namens de verkeerspolitie het filenieuws op frequentere basis verzorgen.

Dat ging minder geavanceerd dan nu, herinnert Broekhuis: "Er waren nog geen detectielussen, dus men was afhankelijk van patrouillerende agenten of wegenwachten. Als zij een file zagen, werd Driebergen gewaarschuwd." Weggebruikers klaagden wel eens als hun file niet werd genoemd, of juist alweer was opgelost.