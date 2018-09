Ellie Lust moest weg, omdat haar tv-carrière te groot werd

Ellie Lust wilde helemaal niet weg, maar ze moest. Ze werd door haar werkgever voor het blok gezet: of bij de politie blijven, of de tv-wereld in. Vandaag is de knoop daarover doorgehakt.

Lust vertrekt per oktober bij de politie en is nu ook al niet meer bereikbaar als woordvoerder, blijkt uit haar voicemail. "In verband met mijn aanstaande vertrek bij de politie zal ik uw bericht niet meer horen. Deze telefoon gaat uit en zal ook niet meer aangaan", klinkt het.

Over de reden van het vertrek is de politie duidelijk. "Er komt een moment waarop je neventaak een hoofdtaak wordt", zegt Jean Fransman, hoofd communicatie van de Amsterdamse politie. "Dat is nu aan de orde, omdat Ellie ook graag een tweede seizoen van Ellie op Patrouille wilde maken."

Kruispunt

Haar televisiewerk zat de korpsleiding al langer niet lekker, zei Lust in april al bij Pauw. Discussie ontstond nadat ze Ellie op Patrouille had gemaakt, een programma waarin ze met buitenlandse politie-eenheden op stap ging. Voor het maken daarvan kreeg ze verlof, maar de politie besloot niet mee te werken aan het programma.

Nadien was haar rol als woordvoerder van de politie beperkter; die vertolkte ze voornamelijk achter de schermen. Tegen Jeroen Pauw zei ze op een kruispunt te staan: of woordvoerder, of televisiepersoonlijkheid.