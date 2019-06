Vluchten Schiphol geschrapt en vertraagd door harde wind

De harde wind leidt op Schiphol tot geschrapte en vertraagde vluchten. Meerdere banen zijn vanwege de weersomstandigheden gesloten, waardoor minder vliegtuigen kunnen opstijgen en landen.

KLM heeft zestien vluchten geschrapt. Volgens een woordvoerder is het een preventieve maatregel om te voorkomen dat nog meer vluchten vertraging zouden oplopen. De wind is harder dan verwacht en komt uit een ongunstige hoek.

Van alle vluchten die vertrekken of aankomen op Schiphol heeft een groot deel vertraging opgelopen. In de meeste gevallen gaat het om maximaal een uur, maar een enkel vliegtuig heeft meer dan twee uur vertraging opgelopen. De luchthaven adviseert reizigers om de actuele vluchtinformatie in de gaten te houden.

Minder wind

Volgens KLM is de kans klein dat nog meer vluchten worden geschrapt, omdat de wind in kracht afneemt.

De harde wind leidde ook op andere plekken tot overlast. Het tramverkeer tussen Den Haag en Zoetermeer was urenlang verstoord door een omgevallen boom en de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is afgesloten doordat er te veel zand op de weg ligt. Ook werden veel festivals en sportactiviteiten afgelast.