Stormachtig weer leidt opnieuw tot problemen

De harde tot stormachtige zuidwestenwind leidt opnieuw tot problemen. Het tramverkeer tussen Den Haag en Zoetermeer was urenlang verstoord nadat een omgevallen boom de bovenleiding had meegetrokken. Op veel plekken in het land gaan festivals en sportactiviteiten niet door. Ongemak is er ook voor het wegverkeer.

Zo heeft de provincie Flevoland de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad afgesloten omdat er te veel zand op de weg ligt. Rijkswaterstaat is daar bezig met het versterken van de dijk. Het zand dat nu op de dijk waait, komt van de onlangs aangelegde oevers, meldt Omroep Flevoland.

Kaas en couscousfestival

In Geesteren, in Twente, waaide een tribune om. De tribune werd net opgebouwd voor een Concours Hippique dat voor volgend weekeinde gepland staat. Niemand raakte gewond. De bouwer van de tribune moet volgens RTV Oost alles weer uit elkaar halen en opnieuw beginnen.

In Zuid-Holland zijn op een aantal plaatsen bomen omgewaaid. "Het begon rond 03.00 uur vannacht", zegt een woordvoerder van Brandweer Haaglanden bij Omroep West. "Vooral in Delft, Rijswijk en Den Haag was het raak." Tussen Den Haag en Zoetermeer trok een boom de bovenleiding van de tram omver. Als gevolg daarvan moest een aantal lijnen van de Randstadrail vanochtend tot ongeveer 11.00 uur omrijden.

Ook op andere plaatsen in het land zijn festivals en evenementen afgelast of uitgesteld, Zo is in Delft het Ohm Festival geannuleerd. In Nijmegen begint het Dance- en Housefestival Drift pas morgen in plaats van vandaag.

Ook de open dag van de West-Brabantse Waterlinie is afgelast. De dag zou de feestelijke heropening betekenen van een aantal forten die de afgelopen jaren zijn verbouwd en gerestaureerd.

Schapen scheren

In Doesburg gaan de Hanzefeesten niet door. Ook de Pinksterbrocante bij Paleis Het Loo in Apeldoorn is afgelast. In Ede is de markt op de Ginkelse Heide bij het Schaapscheerdersfeest afgelast. Omroep Gelderland meldt dat de schapen wel gewoon worden geschoren.