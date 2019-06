GroenLinks Limburg wil Carla Brugman uit partij zetten

Het Limburgse partijbestuur van GroenLinks heeft bij het landelijke partijbureau een verzoek ingediend om Carla Brugman te royeren. Brugman zat van 2011 tot september 2018 voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Limburg, maar is nu wethouder voor een lokale partij in Venray. Ze is nog wel lid van GroenLinks.

Gisteren werd bekend dat Brugman als gedeputeerde in het nieuwe provinciebestuur komt. Daarin zitten onder andere ook Forum voor Democratie en de PVV, twee partijen waarmee GroenLinks om principiƫle redenen niet wil besturen.

De partij wil daarom niet met het nieuwe bestuur van Limburg geassocieerd worden, vertelt de Limburgse GroenLinks-voorzitter Anita Hartholt. "Als je als partij een duidelijke lijn hebt en iemand neemt zo'n contrabeslissing, dan is dat niet meer verenigbaar. Terwijl Brugman een enorm boegbeeld was voor GroenLinks in Limburg."

Vaststaand feit

"Voor ons kwam haar besluit om toe te treden tot het provinciebestuur van Limburg als een totale verrassing", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Pepijn Baneke van de Provinciale Staten. "Ze deelde dit donderdagavond aan ons mee als een vaststaand feit. Er was geen discussie meer over mogelijk."

Brugman laat in een schriftelijke reactie aan de NOS weten dat haar besluit inderdaad vaststond. "Omdat ik niet in een coalitie stap, maar in een extraparlementair college. Ik ben daarvoor benaderd."

Volgens Brugman waren de verhoudingen tussen haar en GroenLinks altijd prima, ook al is ze wethouder voor een lokale partij. "Ik ben altijd lokaal actief geweest in de politiek." Op het royementsverzoek van GroenLinks wil de Limburgse niet ingaan. "Ik heb er kennis van genomen en wacht het vervolg af."

Wisselende meerderheden

Het Limburgse provinciebestuur ziet er anders uit dan gebruikelijk: er is een extraparlementair college gevormd, omdat er voor een traditionele coalitie geen meerderheid te vinden was. Het college, dat bestaat uit zeven gedeputeerden, moet voor zijn plannen dus steeds op zoek naar een andere meerderheid.

In het college komen naast Carla Brugman gedeputeerden van Forum voor Democratie, PVV, CDA, VVD en de provinciale partij Lokaal-Limburg.