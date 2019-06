Kabinet: burger moet wraakpornobeelden makkelijker offline kunnen krijgen

Burgers van wie zonder toestemming beeldmateriaal op internet is beland, moeten dat sneller kunnen laten verwijderen. Minister Dekker voor Rechtsbescherming laat onderzoeken of er een voorziening kan komen waarmee dat kan.

Volgens de minister kan zo'n voorziening uitkomst bieden bij bijvoorbeeld online pesten, wraakporno en slutshaming. Eerder werd al bekend dat het kabinet wraakporno strenger wil bestraffen. Het voorstel van Dekker is onderdeel van plannen van het kabinet om de privacy van burgers beter te beschermen.

Dekker wil bijvoorbeeld ook dat er strengere regels komen voor grote techbedrijven die veel persoonsgegevens verwerken. "De verwerking van dergelijke gegevens voor commerciƫle doeleinden is enorm gegroeid", schrijft hij. "Mensen weten vaak niet welke gegevens over hen worden verwerkt en met wel doel."

Handel in persoonsgegevens

Vorig jaar wees de Autoriteit Persoonsgegevens er ook al op dat datahandelaren op grote schaal persoonsgegevens van burgers verzamelen en die vervolgens verwerken in profielen. Die verkopen ze door aan bijvoorbeeld banken en telecomaanbieders. Het kan gebeuren dat een bank op basis van zo'n profiel bijvoorbeeld iemand een lening weigert.

Minister Dekker wil dit soort profilering tegengaan. Hij wijst erop dat grote techbedrijven nu al verplicht zijn om de door hen verzamelde persoonsgegevens goed te beschermen, maar dat hij wel wil kijken of de regels daarover niet kunnen worden aangescherpt. Dat neemt hij mee in de evaluatie van de nieuwe privacywet (AVG), die een jaar geleden is ingegaan. Die evaluatie moet volgend voorjaar klaar zijn.