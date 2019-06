'Journalist en informant gaan niet samen, maar ik had burgerplicht'

De journalist zegt dat hij lange tijd gedacht heeft dat hij veilig was, dat er zorgvuldig met de informatie die hij deelde werd omgegaan. Over de mensen met wie hij direct heeft gewerkt is hij te spreken, die zouden "op pad gestuurd zijn met een boodschap". Maar over de mensen "die erboven staan" is hij fel. Die zouden zijn veiligheid en die van zijn familie doelbewust in gevaar hebben gebracht.

Dat de AIVD uiteindelijk Van Hout wel op de hoogte bracht van het lek waaruit bleek dat hij informant was, is voor Van Hout volstrekt onvoldoende. "Zij hebben welbewust informatie achtergehouden, waarvan ze wisten dat het levensbedreigend was. Ze hebben hun medewerker (Van Houts contactpersoon bij de geheime dienst, red.) op pad gestuurd om mij met een kluitje in het riet te sturen, van joh: er is gelekt binnenskamers maar dat is onder controle, verder is er niks aan de hand. Terwijl ze wisten dat op dat moment mijn naam al in het criminele milieu circuleerde, en dat die gestolen dossiers aan criminelen waren verkocht, en aan advocaten en journalisten", stelt Van Hout.

Hij zegt verder dat hij en zijn gezin doelbewust aan hun lot overgelaten. "Ik heb criminelen in huis gekregen die het dossier hebben opgeëist. Die zijn binnengedrongen om dat dossier dat ik niet had op te eisen."