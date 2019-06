Opnieuw grafiet vrijgekomen bij Tata Steel in Wijk aan Zee

Bij Tata Steel is vanmorgen grafiet vrijgekomen. Het bedrijf stuurde een waarschuwingsbericht aan omwonenden via sms en Whatsapp. Mensen in Wijk aan Zee "ondervinden er mogelijk hinder van", staat volgens NH NIeuws in dat bericht.

De nieuwe grafietregen komt op een opmerkelijk moment. Dinsdag werd bekend dat in de grafietregens veel metalen zitten die ongezond zijn voor kinderen, zo blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het onderzoeksinstituut zegt dat de geschatte blootstelling aan lood, mangaan en vanadium "ongewenst" is.

Neurologische stoornissen

De grafietregens zijn stofwolken die in de lucht terechtkomen op het moment dat een restproduct van de staalproductie, slak, vloeibaar uit ketels wordt gekiept. Als kinderen lang aan lood worden blootgesteld, kunnen ze neurologische ontwikkelingsstoornissen oplopen. Het RIVM zegt dat ook een lage blootstelling schadelijk kan zijn, omdat mensen sowieso al lood binnenkrijgen via de voeding. Het lood via de grafietregen komt er dan nog eens bij.

Tata zegt de afgelopen maanden maatregelen te hebben genomen om de uitstoot te verminderen. Zo wordt gebouwd aan een grote overkapping die er voor zorgt dat het overgieten van slak vanaf volgend jaar alleen nog overdekt gebeurt.

Naar aanleiding van de publicatie van het RIVM-rapport dinsdag werd het vloeibaar gieten van slak per direct gestaakt. Toch heeft dat de uitstoot van vanochtend niet voorkomen.