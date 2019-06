Vonk van een hamer veroorzaakte grootste bosbrand ooit in Californië

De grootste bosbrand ooit in de Amerikaanse staat Californië is ontstaan door een vonk van een hamer, toen een man driftig op een metalen paal aan het slaan was. Dat blijkt uit onderzoek van de Californische autoriteiten.

De man, een rancheigenaar, was op 27 juli vorig jaar aan het werk in droog, hoogstaand gras. Hij wilde een zonwering boven een watertank aanbrengen. Tijdens die klus stuitte hij op een ondergronds wespennest. Hij probeerde de ingang van dat nest af te sluiten door een metalen paal van ruim 60 centimeter in de grond te slaan.

Kort daarna rook hij brand en deed hij op alle mogelijke manieren zijn best het vuur te doven. Daar slaagde hij niet in. Het vuur verspreidde zich razendsnel in het droge grasland, waarna de man naar huis terugkeerde en het alarmnummer belde.

Geen aanklacht

"Dit was puur een ongeluk", zei een woordvoerder van de Californische brandweer. De man is niet aangeklaagd.

De zogenoemde Ranch Fire, die van juli tot september woedde in de regio Mendocino in het noordoosten van Californië, legde in totaal ruim 1600 vierkante kilometer in as. Daarnaast verwoestte de brand 160 huizen en kwam er bij het blussen van de brand een brandweerman om het leven.

Een paar uur na de Ranch Fire ontstond een paar kilometer verderop een andere brand die ook honderden vierkante kilometers aan bos vernietigde. De oorzaak van deze River Fire is nog niet bekend.

Californië werd vorig jaar zwaar getroffen door bosbranden. In het najaar kwamen bij nieuwe branden zeker 88 mensen om het leven en werd onder meer het stadje Paradise volledig verwoest.