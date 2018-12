Inwoners mogen maand na verwoestende bosbranden terug naar Paradise

"Het is ongelooflijk. Ik had nooit verwacht dat dit me zou overkomen", zegt Jennifer Christensen terwijl ze rond de resten van haar huis loopt. Het eerste wat ze daar aantreft is de verkoolde driewieler van haar zoon in de voortuin.

"Alles waar ik zo hard voor gewerkt heb, is verdwenen." Een jaar geleden verhuisde de 34-jarige naar Paradise. "Ik ben de hand- en voetafdrukken van mijn pasgeboren zoon verloren", zegt ze. "Dat zijn dingen die je niet kunt vervangen."

Overstromingen

Sommige inwoners van het door bosbranden getroffen gebied mochten al eerder naar hun woning terugkeren, maar de inwoners van dit deel van Paradise mochten dat gisteren pas. Het is de eerste keer dat ze zien wat er van de plaats is overgebleven.

Bewoners kregen van de autoriteiten pakketten met handschoenen en overalls. Ze werden gewaarschuwd voor gevaarlijke stoffen en de gevolgen van eventuele regen. Daardoor zouden er plotselinge overstromingen en modderstromen kunnen ontstaan.