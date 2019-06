Justitie geeft gespreksnota's over vervolging Wilders niet vrij

Minister Grapperhaus van Justitie is niet van plan om interne documenten openbaar te maken die betrekking hebben op de 'minder Marokkanen-zaak' tegen PVV-leider Wilders. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer, na vragen van Wilders.

Volgens de PVV-leider heeft de voorganger van Grapperhaus, oud-minister Opstelten, zich persoonlijk bemoeid met de beslissing van het Openbaar Ministerie om hem te vervolgen. Het OM heeft dat altijd ontkend.

Ook Grapperhaus houdt nu vol dat er "geen (formele) aanwijzingen" voor bemoeienis zijn. Dat zou blijken uit een onderzoek binnen het ministerie van Justitie, waarbij relevante documenten zijn bestudeerd en navraag is gedaan bij toenmalig betrokkenen.

Maar de inhoud van de onderzochte documenten blijft geheim, schrijft Grapperhaus in zijn brief. Het gaat onder andere om twee nota's van ambtenaren van het ministerie, ter voorbereiding op een overleg tussen de minister van Justitie en de top van het OM. Zulke nota's worden vaker verstuurd, want dat overleg vindt regelmatig plaats, schreef Grapperhaus in november al aan de Tweede Kamer

Onbelast informatie delen

In het geval van Opstelten was het periodieke topoverleg met Herman Bolhaar, de toenmalige baas van het OM. Tijdens zulke besprekingen is ook de kwestie-Wilders aan de orde geweest. De twee nota's waarvan Grapperhaus de inhoud niet wil prijsgeven, waren bedoeld als voorbereiding op dat overleg.

"Vanwege de vertrouwelijkheid van de inhoud van deze nota's heeft slechts een beperkt aantal ambtenaren van mijn departement toegang tot deze nota's", aldus de minister. Ook benadrukt Grapperhaus dat "ambtenaren zich veilig moeten weten om onbelast informatie met elkaar en de politieke leiding van het departement te delen".

Getuige

Op 25 juni begint de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep tegen Wilders. De PVV-leider mag daarbij ook oud-minister Opstelten en voormalig OM-baas Bolhaar als getuige oproepen, bepaalde het hof in Den Haag in januari.