FNV krijgt er honderden leden bij na aankondiging pensioenreferendum

Bij de FNV komen veel vragen binnen over het principe-akkoord. "Heel veel vragen gaan over: wat als ik nee zeg?", zegt Han Busker, voorzitter van FNV. "Dan is het antwoord heel simpel: dan is er geen regeling voor zware beroepen en dan gaat de AOW-leeftijd sneller omhoog."

In de brief die leden krijgen staat dat kortingen van de pensioenen in 2020 en 2021 waarschijnlijk van de baan zijn door het akkoord en dat eventuele kortingen in elk geval een stuk kleiner zijn. Bij de metaalbonden dreigen de pensioenen echter begin volgend jaar alsnog verlaagd te worden, ook met een akkoord.

"Inderdaad, helemaal uitsluiten kunnen we het niet", zegt Busker. "Maar de kans is kleiner en mocht er toch onverhoopt gekort moeten worden, dan is die korting veel kleiner."

Consequenties van ja of nee

De FNV organiseert komende week twintig bijeenkomsten voor leden waarin het akkoord wordt toegelicht. Overigens staat nog niet vast welke vraag de FNV-leden volgende week precies krijgen voorgelegd. Dat besluit wordt uiterlijk morgen genomen.

Hoofdonderhandelaar namens de FNV, Tuur Elzinga, zei deze week niet verder te kunnen in zijn functie als de FNV-leden het akkoord afwijzen. Zo ver wil Busker niet gaan. "De uitkomst bespreken we met het ledenparlement. Die leden moeten zich uitspreken over de consequenties van een ja of een nee."