Vis in sterrenrestaurants vaak niet duurzaam

De vis die wordt geserveerd in restaurants met een Michelinster is vaak niet duurzaam. Dat meldt de organisatie achter de Viswijzer.

De organisatie Good Fish Foundation onderzocht 95 menukaarten van sterrenrestaurants en kwam tot de conclusie dat 89 procent van de zaken een of meer vissen op de kaart hebben die niet duurzaam zijn gevangen.

Het gaat dan om vissoorten die bedreigd worden door overbevissing of waarbij de vangst schade aan de bodem toebrengt. Voorbeelden hiervan zijn rog, paling, rode mul en blauwvintonijn.

De Good Fish Foundation hoopt dat sterrenrestaurants, die veel aandacht besteden aan de kwaliteit van hun producten, een voorbeeldfunctie gaan vervullen. Morgen houdt de organisatie een speciale dag waar 500 chefs een duurzaam visgerecht serveren.

Noordzee leegvissen

Ook tien sterrenkoks doen daaraan mee, onder leiding van Soenil Bahadoer van tweesterrenrestaurant Restaurant De Lindehof in Nuenen. "Ik vind dat er te veel bijvangst is en te veel vis van buiten het seizoen wordt gebruikt en daar moeten we mee ophouden. Anders vissen we de hele Noordzee leeg en dan hebben we straks niks meer", zegt hij in een campagnevideo.

Journalisten van de KRO kwamen in april tot de conclusie dat er bij de groothandel, waar veel restaurants inkopen doen, weinig vis met een keurmerk wordt verkocht.

In supermarkten is dat anders. Begin deze week werd bekend dat de verkoop van duurzame vis (en vlees) in de supers juist steeds verder stijgt. Zeventig procent van alle vis in de winkels heeft een MSC- of ASC-keurmerk, bleek uit onderzoek van onderzoeksbureau IRI.