Politie New York biedt 50 jaar later excuses aan voor inval homobar

In de jaren 60 viel de politie geregeld homobars binnen, die in het geheim werden gerund. Lhbt'ers waren destijds allesbehalve geaccepteerd. Wie openlijk homo was, liep het risico gearresteerd te worden.

De Stonewall Inn in de wijk Greenwich Village in Manhattan was een van de grootste homobars van de VS. Op 27 juni 1969 was, in tegenstelling tot bij eerdere invallen, het barpersoneel alleen niet van tevoren getipt en werd de inval niet vroeg in de avond gedaan, maar pas in de nacht.

Daardoor ontstond er paniek onder de ruim 200 bezoekers en liep de situatie al snel uit de hand. De agenten moesten uiteindelijk door collega's beschermd worden tegen de woede van het publiek. De inval werd groot nieuws en de volgende dag gingen lhbt'ers opnieuw de straat op om te protesteren tegen de politie.

Inauguratie Obama

De rellen worden gezien als startpunt van de georganiseerde homorechtenbeweging in de VS en de strijd voor acceptatie van lhbt'ers.

Oud-president Obama refereerde nog aan de Stonewall-rellen tijdens zijn inauguratietoespraak voor zijn tweede termijn in 2013. Hij noemde het een van de sleutelmomenten in de strijd voor gelijke burgerrechten.

Lhbt'ers hadden de politie van New York al vaker opgeroepen excuses te maken voor de Stonewall-inval. Zo ook de New Yorkse gemeenteraadsvoorzitter Corey Johnson, die openlijk homoseksueel is.

James Fallarono zei namens actiegroep NYC Pride dat de verontschuldigingen van de politie, twee weken voor de vijftigjarige herdenking van de inval, een "goed begin" is. "Maar het zal niet de decennia vol discriminatie en geweld goedmaken die wij als gemeenschap hebben ervaren."

Vorige week werd verder bekend dat New York standbeelden krijgt van Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera; twee voorvechters van transgenderrechten die meededen mee aan de Stonewall-protesten.