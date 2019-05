New York krijgt eerste standbeeld voor transgender

New York krijgt een standbeeld voor twee voorvechters van transgenderrechten, Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera. Volgens burgemeester De Blasio zal het wereldwijd een van de eerste monumenten voor transgenders worden.

"In het hele land hebben transgender- en non-binaire gemeenschappen last van gewelddadige en discriminerende aanvallen. Hier in New York hebben we een duidelijke boodschap: bij ons kun je jezelf zijn, we prijzen jullie en zullen jullie beschermen", zei De Blasio bij de bekendmaking van de plannen.

De aankondiging komt aan het begin van de Pride Month in New York en 50 jaar na de Stonewall-rellen. Na een inval bij de gelijknamige homobar in 1969 gingen lhbt'ers de straat op om een eind te eisen aan politie-intimidatie. Het wordt gezien als het begin van de homorechtenbeweging in de VS.