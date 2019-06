Mastercard schrapt advertenties met stervoetballer Neymar

Mastercard heeft een reclamecampagne met voetballer Neymar stopgezet, nadat een Braziliaanse haar wereldberoemde landgenoot had beschuldigd van verkrachting. Dat melden media in Brazilië.

In een verklaring zou de creditcardmaatschappij schrijven dat Neymar niet in reclames van het bedrijf te zien zal zijn tot de situatie is "opgehelderd".

Aangifte

Afgelopen weekend werd bekend dat een vrouw in Brazilië aangifte heeft gedaan tegen de sterspeler van Paris Saint-Germain. Zij zegt dat ze via Instagram in contact was gekomen met de voetballer. Hij zou haar daarna naar Parijs hebben laten komen, waar hij haar in dronken toestand verkrachtte.

Neymar spreekt de beschuldigingen tegen. Hij erkent dat hij contact heeft gehad met de vrouw, maar zegt dat hij wordt afgeperst. De voetballer heeft berichten naar buiten gebracht die volgens hem zijn onschuld bewijzen. Daarin is te zien hoe de vrouw ook na de ontmoeting vriendelijk doet tegen hem en dat ze hem pikante foto's heeft gestuurd.