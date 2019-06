Neymar ontkent verkrachting in lange Instagram-post

Voetballer Neymar heeft in een uitgebreide video op Instagram ontkend dat hij een vrouw heeft verkracht. In het filmpje dat zeven minuten duurt, doet hij zijn verhaal en toont hij WhatsAppgesprekken tussen de twee.

De Braziliaanse beschuldigde Neymar gisteren ervan dat hij haar vorige maand in een hotelkamer in Parijs in dronken toestand had verkracht. De aanvaller van Paris Saint-Germain had vliegtickets gekocht voor haar, zodat ze naar de Franse hoofdstad kon komen. De vrouw deed pas weer aangifte in Brazilië, omdat ze volgens eigen zeggen te aangeslagen was om naar de politie te gaan in een ander land.