Deense sociaaldemocraten overleven dankzij streng immigratiebeleid

De sociaaldemocratische partijwoordvoerder voor integratie, Mattias Tesfaye, is zichtbaar populair in zijn kiesdistrict Brøndby. Het is een voorstad van Kopenhagen waar veel immigranten wonen. Tesfaye, half Ethiopisch, oorbelletje en oorspronkelijk metselaar van beroep, heeft goede kans om de nieuwe minister van Integratie te worden.

Hij heeft alle begrip voor kiezers die de sociaaldemocraten eerder verlieten voor de rechts-populistische Deense Volkspartij en nu weer terugkeren. "We hebben ze in de steek gelaten en niet voldoende naar ze geluisterd. We hebben hun zorgen over immigratie niet serieus genomen. Dat doen we nu en ik hoor van mensen dat het voelt alsof ze thuiskomen."