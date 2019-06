Linkse partijen winnen verkiezingen Denemarken

De sociaaldemocraten hebben de parlementsverkiezingen in Denemarken gewonnen. De Deense premier Lars Lokke Rasmussen heeft het verlies van zijn liberale partij erkend.

Daardoor is de weg naar het premierschap vrij voor de sociaaldemocratische partijleider Mette Frederiksen. Zij is 41 en zou de jongste Deense premier ooit kunnen worden.

Nu bijna alle stemmen zijn geteld, lijken de sociaaldemocraten en vier andere linkse partijen samen 91 van de 179 zetels in het parlement te hebben en dat is een meerderheid. Dat betekent dat Denemarken mogelijk een linkse regering krijgt.

Frederiksen zei na haar overwinning dat de Denen een nieuwe koers voor het land hebben gekozen. "Na vanavond zetten we welzijn weer voorop in Denemarken. Welzijn, klimaat, onderwijs, kinderen, de toekomst. Nu moeten we hopen dat we Denemarken kunnen veranderen."

Zwaar verlies rechts-populisten

De rechts-populistische Deense Volkspartij leed een zwaar verlies. Het lijkt erop dat die is gehalveerd ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2015.

Partijleider Kristian Thulesen Dahl zei gisteren tegen de pers dat zijn partij niet goed genoeg is geweest. Hij nam de verantwoordelijkheid voor het verlies op zich, maar zei dat hij wel wil aanblijven als partijleider.