Kazerne Vlissingen opnieuw uitgesteld, steeds meer mariniers vertrekken

Vierde keer uitstel

Daarom heeft ze besloten dat de opdracht om in Vlissingen verder te bouwen niet meer deze maand wordt gegeven, maar uiterlijk op 1 juli 2020. Het is inmiddels de vierde keer dat om uitstel wordt gevraagd. Daardoor zal de kazerne niet eerder opengaan dan in 2024.

In 2012 was afgesproken dat de mariniers drie jaar later zouden worden overgeplaatst naar een nieuwe kazerne in Vlissingen. Naarmate de verhuizing dichterbij leek te komen, zegden steeds meer militairen hun baan op. Volgens de militaire vakbond VBM zagen zij het niet zitten om naar Vlissingen te verhuizen.

De staatssecretaris zei eind vorig jaar in een debat in de Tweede Kamer dat stoppen met het verhuisproject 37,5 miljoen euro zou kosten. Er zijn verschillende investeringen gedaan. Zo is er grond aangekocht en bouwrijp gemaakt. Bovendien was de oude kazerne in Doorn volgens haar "een gepasseerd station".