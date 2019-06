Ernstige gasexplosie Den Haag laat zien: gietijzeren leidingen landelijk risico

Een belangrijke les na de explosie in de Haagse Jan van der Heijdenstraat is volgens het SodM dat ook gietijzeren leidingen met de risico-indicatie 'laag' en 'midden' potentieel gevaarlijk zijn. Nu wordt het risico ingeschat op basis criteria, zoals de plaats van de leidingen in bebouwd gebied, de grondsamenstelling en de mate van zakkende grond, bouwactiviteiten of zware belasting door verkeer. Die risico-indeling hangt weer samen met welke prioriteit het verwijderen van de leidingen heeft.

Haagse netbeheerder te langzaam

Leidingen in de Jan van der Heijdenstraat waren ingedeeld in de laagste categorie. Dat daar een explosie kon plaatsvinden, toont volgens het SodM aan dat de huidige prioritering moet worden herzien. De toezichthouder raadt aan meer onderzoek te doen naar de invloed van veroudering, trilling en gronddichtheid. Ook het Openbaar Ministerie noemt het "opvallend" dat een laagrisicoleiding kon scheuren, maar stelt na onderzoek dat de Haagse netbeheerder Stedin en andere betrokkenen geen strafbaar verwijt valt te maken.

Het Staatstoezicht op de Mijnen draagt Stedin in het algemeen wel op zich beter te houden aan de risico-indeling. De laatste jaren gaf Stedin voorrang aan leidingen die makkelijk verwijderd konden worden, omdat er toch al werkzaamheden van anderen zouden plaatsvinden.

Dit 'meeliften' kreeg de overhand op de oorspronkelijke risico-inschatting; gevaarlijke leidingen werden later verwijderd dan minder gevaarlijke. Stedin had al zijn hoogrisicoleidingen in 2016 verwijderd moeten hebben, maar heeft nog zo'n 4 kilometer ervan onder de grond liggen. Ook loopt Stedin in het algemeen achter met verwijderen en verwijdert het bedrijf de leidingen langzamer dan de andere netbeheerders.

Reactie Stedin

In een eerste schriftelijke reactie gaat Stedin niet in op deze kritiekpunten. Wel zegt het bedrijf te bekijken hoe het verwijderingsprogramma versneld kan worden. Omdat het rapport niet duidelijk maakt hoe de scheur in de leiding kon ontstaan, vraagt Stedin om aanvullend onderzoek naar de precieze oorzaak.

"Bij ernstige incidenten is dit van groot belang. Voor de gedupeerden is dit een verschrikkelijke ervaring geweest. Onze aandacht gaat daarom nu eerst uit naar een goede zorg voor de bewoners. Daarnaast is het achterhalen van de oorzaak van belang om nog beter risicoschattingen te kunnen maken waardoor ons gasnet nog veiliger wordt."