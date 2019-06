75 jaar na D-day, Normandië herdenkt grootste invasie over zee ooit

Namens Nederland is minister Bijleveld van Defensie in Normandië. In de ochtend is zij bij de Nederlandse herdenking in Arromanches, waar in augustus 1944 de Prinses Irene Brigade aan land kwam. Bijleveld zal daar in aanwezigheid van veteranen een bloemenkrans leggen.

Vanavond is er een internationale bijeenkomst op Juno Beach, een andere landingsplaats. Een handvol regeringsleiders zal daarbij aanwezig zijn. De Duitse bondskanselier Merkel, die gisteren wel bij een herdenkingsceremonie in Portsmouth was, is vandaag niet in Normandië. Ook de Russische president Poetin, die er in 2004 op de 60ste herdenking wel bij was, is er vandaag niet bij.