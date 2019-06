De Mol en Facebook gaan in gesprek over oplossing nep-bitcoinreclames

Op voorstel van de rechter gaan John de Mol en Facebook de komende twee weken eerst kijken of er via gesprekken alsnog een oplossing te vinden is voor frauduleuze bitcoinadvertenties waarin zijn naam en beeltenis voorkomen. Dat was de uitkomst van een bijna vijf uur durende zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

De mediamagnaat was zelf niet aanwezig bij het kort geding, volgens zijn advocaat omdat hij er geen mediacircus van wilde maken. Er waren wel medewerkers van Talpa bij. Vanuit Facebook was er niemand aanwezig, wat door de rechter werd betreurd.

Een woordvoerder van De Mol liet na afloop weten dat hij "een serieus voorstel om te praten van Facebook met belangstelling tegemoetziet" en dat er anders alsnog een vonnis zal volgen. De rechter zei daarover dat dat "gezien de complexiteit van de zaak" vier weken tijd zal kosten.

Filteren

De Mol wil dat de bitcoin-advertenties waarin zijn naam of foto voorkomt, worden verwijderd en niet zullen terugkeren. Hiervoor zou een filter moeten worden ingesteld dat daarop toeziet.

Maar daar had de verdediging van Facebook veel moeite mee. Die stelde dat hiermee ook veel legitieme advertenties waar de naam van De Mol in voorkomen, worden geweerd. De verdediging noemde het "een vergaand filter".

Ook was er discussie over de vraag in hoeverre Facebook verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat er op zijn advertentieplatform gebeurt. De advocaten van De Mol voerden aan dat het advertentie-gedeelte van Facebook los moet worden gezien van het sociale netwerk en dat het daar dus andere verantwoordelijkheden draagt.

Iets wat door de verdediging werd weersproken. "Facebook bemoeit zich niet met de inhoud van advertenties", stelde de verdediging. Volgens de advocaten van De Mol is die bemoeienis er juist wel.

Gegevens adverteerders

Waar de advocaten van Facebook geen moeite mee hadden, is met het verzoek van De Mol om gegevens over de adverteerders te ontvangen. "Facebook wil dit bevel graag zo snel mogelijk uitvoeren", werd er gezegd.

De advocaten van het sociale netwerk hadden wel veel moeite met een verzoek om gegevens van adverteerders die in de toekomst frauduleuze advertenties plaatsen, na verzoek direct door te sturen naar De Mol.

De Mol heeft, net als andere BN'ers, sinds een aantal maanden last van frauduleuze bitcoinadvertenties die op Facebook rondgaan. In die reclames prijzen De Mol of een andere BN'er een bitcoin-investering aan.

Eerder werd al bekend dat mensen die de advertenties geloofden zeker 1,7 miljoen euro schade hebben geleden. Na een vergeefse sommatie aan Facebook om dit probleem aan te pakken, begon De Mol een kort geding.