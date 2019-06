Bedwantsen rukken op, kenniscentrum ziet Airbnb als boosdoener

Plaagdieren zoals ratten en muizen rukken steeds verder op. En de bedwants, die in de vorige eeuw vrijwel uit Nederland was verdwenen, is weer terug. Volgens dierwetenschapper Bastiaan Meerburg komt dat vooral door de opkomst van Airbnb.

Morgen is het Wereld Plaagdierendag. Ter gelegenheid daarvan wordt dan bij de Wageningen Universiteit voor de eerste keer een speciale studiedag gehouden. Daaraan doet ook Meerburg mee, als directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Want bewustwording, daar gaat het om. Meerburg: "We reizen tegenwoordig overal naartoe. De kans dat we daarbij bepaalde beestjes mee terug nemen, is groot. Zoals de bedwants, die in de vorige eeuw nauwelijks meer in Nederland voorkwam."

De bedwants woont het liefst in matrassen en bedden en is dol op mensenbloed. "Het is een heel klein beestje, dat zich verschuilt in kieren en naadjes. Heb je de bedwants eenmaal in huis, dan moet echt alles uit elkaar worden gehaald, daar zit heel veel werk in."

Sinds 2010 komt het beestje weer steeds vaker voor. "Ze reizen mee in koffers en met kleding als mensen onvoldoende hygiëne hebben", zegt Meerburg. "Al die mensen die hun huis voor een paar tientjes via Airbnb verhuren, weten niet wie ze in huis halen. Nemen die mensen bedwantsen mee, dan kost het opruimen daarvan al gauw vele duizenden euro's."