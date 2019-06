Te weinig bewijs voor verkrachting door acteur Depardieu

Het Franse Openbaar Ministerie laat de verkrachtingszaak tegen acteur Gerard Depardieu vallen. Er is niet genoeg bewijs.

Hij werd ervan beschuldigd dat hij vorig jaar een Franse actrice van 22 had verkracht en mishandeld. Dat zou hij in Parijs in een van zijn huizen hebben gedaan.

De twee ontmoetten elkaar bij een masterclass die de Franse acteur gaf op een theateropleiding. Hij zou haar hebben beloofd te helpen met haar carrière.

'Onvoorstelbaar'

Depardieu heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Zijn manager zei eerder dat het onvoorstelbaar is dat de acteur zich schuldig zou maken aan verkrachting. "Mensen maken juist misbruik van zijn bekendheid."

De acteur is een van de grootste Franse filmsterren. Hij speelde in zo'n 170 films en won in 1980 een Golden Globe voor zijn rol in Green Card. Daarnaast speelde hij Obelix in de Asterix en Obelix-verfilmingen.