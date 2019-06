SER presenteert principe-akkoord pensioenen, vakbondsleden nog kritisch

De Sociaal Economische Raad (SER) presenteert om 11.00 uur het principe-akkoord over de pensioenen, dat gisteren is bereikt. FNV en CNV zijn daar ook bij aanwezig.

De persconferentie over het principe-akkoord is rechtstreeks te zien via NOS.nl en NPO 1.

Er is besloten dat de leden van beide vakbonden zich nog over het akkoord mogen uitspreken. Dat betekent dat er deze week nog geen akkoord is tussen overheid, werkgevers en werknemers, zoals verwacht werd. Volgende week peilen FNV en CNV de meningen in online-referenda. Bij een bijeenkomst gisteravond bleken de leden "minder enthousiast dan gehoopt", zegt parlementair verslaggever Marleen de Rooy.

Ze hebben vooral bezwaar tegen de afspraak over de (stijging van) de AOW-leeftijd. Vorige week werd er actie gevoerd om die leeftijd permanent op 66 jaar te houden. "Dat was een harde eis", zegt de Rooy. Die werd onder meer onder de aandacht gebracht met een grote, landelijke ov-staking.

'Eindbod'

In de principe-afspraken die het kabinet nu heeft gemaakt met werkgevers en werknemers wordt de pensioenleeftijd twee jaar bevroren op 66 jaar en vier maanden. Daarna stijgt die stapsgewijs naar 67 in 2024. En vervolgens komt er acht maanden bij voor elk jaar dat we naar verwachting langer leven.

De Rooy verwacht niet dat het kabinet de werknemers nog verder tegemoet wil komen. "Dit lijkt echt het eindbod te zijn. Het gaat een stuk verder dan vorig jaar, toen de onderhandelingen klapten. Je hebt het over gigantische bedragen die middenin een kabinetsperiode moeten worden vrijgemaakt. In dit akkoord gaat het al om zo'n 5 miljard euro per jaar."

Als de AOW-leeftijd op 66 jaar bevroren zou worden, dan komen daar nog miljarden bij. "Dat is bijna niet te doen. Dan moet er bezuinigd worden op andere departementen, zoals onderwijs of zorg. Dat zie ik niet snel gebeuren."