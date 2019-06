Kinderombudsvrouw: te weinig zicht op situatie kinderen in vakantieparken

Er moet meer zicht komen op kinderen die permanent in een vakantiepark wonen. Daarvoor pleit Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. In een brief aan alle colleges van burgemeesters en wethouders in Nederland roept ze op de groep kinderen per gemeente in kaart te brengen. Ook wil Kalverboer dat hun situatie wordt onderzocht en dat indien nodig vanuit de gemeente voor ondersteuning wordt gezorgd of voor een reguliere woning.

Aanleiding voor de oproep is een onderzoek dat volgde op de zorgwekkende situatie op camping Fort Oranje in het Brabantse Rijsbergen. In juli 2017 werd begonnen met de ontruiming van de camping, waar bewoners veel overlast veroorzaakten. Kinderen bleken verwaarloosd.

"Ik heb toen twee gezinnen gezien: met het ene gezin ging het goed, met het andere ging het dramatisch slecht. Zoiets had ik nog nooit gezien", zegt Kalverboer in het in het NOS Radio 1 Journaal. "Toen kreeg ik vanuit verschillende kanten, waaronder de commissaris van de koning, de vraag of ik een onderzoek wilde openen naar de situatie van kinderen op vakantieparken, omdat we daar te weinig zicht op hebben."

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat in Nederland naar schatting 55.000 mensen permanent in vakantiewoningen verblijven. Sommigen bewust, sommigen als arbeidsmigrant of omdat ze niet voor een reguliere woning in aanmerking komen.

Vervallen caravans

Kalverboer vroeg zestig organisaties, waaronder gemeenten, naar informatie over de kinderen. Opvallend genoeg blijkt de belangrijkste conclusie van het onderzoek nu: gezinnen met kinderen die in vakantieparken wonen, leven grotendeels onder de radar. "Ondanks vele inspanningen is het ook mij niet gelukt om in contact te komen met deze kinderen", zegt Kalverboer. "We weten niet hoe het met ze gaat, terwijl er volgens betrokken partijen reden is om aan te nemen dat een deel van deze kinderen opgroeit onder moeilijke omstandigheden."

Kalverboer maakt zich zorgen over het gebrek aan kennis. "We kennen verhalen van kinderen die zich niet veilig voelen op het park, die opgroeien in vervallen caravans en die te maken hebben met veel onzekerheid in hun leven."