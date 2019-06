Nieuw slachtoffer van seriemoordenaar in Cyprus gevonden

In een vergiftigd meer in Cyprus hebben duikers het zesde slachtoffer gevonden van een seriemoordenaar, die heeft bekend dat hij vijf vrouwen en twee meisjes heeft vermoord. Het slachtoffer was verstopt in een koffer.

De zoekactie in het meer vindt plaats op aanwijzingen van de 35-jarige Grieks-Cypriotische legerofficier die de moorden heeft gepleegd. Hij had het voorzien op buitenlandse vrouwen die naar het eiland kwamen om te werken. Hij legde contact via datingsites.

De zaak kwam aan het rollen toen half april bij toeval het lichaam van een vrouw werd gevonden in een ondergelopen mijnschacht. Die vrouw was sinds mei vorig jaar vermist. In het onderzoek naar haar identiteit kwam de verdachte in beeld. Een paar dagen later werd in de mijnschacht nog een lichaam gevonden.

Na zijn arrestatie bekende de militair dat hij verschillende slachtoffers in koffers had gedumpt in een meer bij een voormalige kopermijn, waar het water zeer giftig is. Daar werden toen nog een vrouw en een meisje gevonden, een Roemeense en haar dochter die sinds 2016 werden vermist. Ook de resten van een Filipijnse die sinds 2017 werd vermist, werden daar gevonden.

In het meer wordt nu nog gezocht naar het 6-jarige dochtertje van een van de vrouwen. De politie sluit niet uit dat de man meer slachtoffers heeft gemaakt.

Veel ophef

De moorden leidden tot veel ophef in Cyprus, waar relatief veel buitenlandse vrouwen werken. De politie zou hun vermissing niet veel aandacht hebben gegeven. Begin mei nam daarom de minister van Justitie ontslag, een dag later gevolgd door de hoogste politiechef.