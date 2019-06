Oppositie heeft weinig vertrouwen meer in gasbeleid Wiebes

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben er nog maar weinig vertrouwen in dat minister Wiebes en het kabinet de problemen van de Groningers door de gaswinning kunnen aanpakken. Dat bleek tijdens het debat over de recente aardbeving in Westerwijtwerd. Na die beving kwamen er 3000 schademeldingen binnen.

"De minister heeft de veiligheid van de Groningers onvoldoende gewaarborgd", zei Kamerlid Nijboer van de PvdA. Hij vindt, net als zijn collega's van GroenLinks, SP, PVV en Partij voor de Dieren dat Wiebes en het kabinet veel te weinig doen om de veiligheid in Groningen te verbeteren. Behalve Wiebes zijn in de Kamer ook premier Rutte en minister Ollongren, die Wonen in haar portefeuille heeft.

Gisteren stuurde Wiebes een brief, waarin hij aankondigde dat de afhandeling van de schade door de aardbevingen vereenvoudigd wordt. Mensen met beperkte schade kunnen een vergoeding van 5000 euro krijgen of voor maximaal 11.000 euro zelf een aannemer inschakelen.

Dat is een stap voorwaarts, vinden de oppositiepartijen, maar het gaat niet ver genoeg. Zo staat de regeling alleen open voor mensen die voor 1 januari 2019 hun schade hebben gemeld. Daardoor ontstaan er twee soorten gedupeerden en dat is niet goed, vinden de partijen.