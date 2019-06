Dertig jaar na het bloedbad: grote betoging in Hongkong, stilte in Peking

In Hongkong hebben tienduizenden mensen het bloedige neerslaan van de democratiseringsbeweging in China herdacht. Vandaag is het precies dertig jaar geleden dat ordetroepen een eind maakten aan de al zeven weken durende demonstraties op het Tiananmenplein in Peking. Daarbij vielen honderden en mogelijk zelfs duizenden doden.

De deelname aan de jaarlijkse herdenking met fakkels in het Victoria Park in Hongkong leek massaler dan andere jaren. Dat heeft onder meer te maken met de zorgen dat China ook de vrijheid in Hongkong steeds verder aan banden zal leggen. Hongkong was tot 1997 een Britse kroonkolonie en heeft sindsdien een aparte status in de Volksrepubliek China.

Ook in de Taiwanese hoofdstad Taipei en onder meer de Filipijnse hoofdstad Manilla waren massaal bezochte herdenkingen.

Gewist geheugen

In China lijkt de regering erin geslaagd de herinnering aan de protesten van dertig jaar geleden goeddeels uit te wissen. Over de gebeurtenissen van destijds kan niet vrij gesproken worden. De grote meerderheid van de jongeren weet er niets van.

Vandaag was de toegang tot Weibo, het Chinese Twitter, geblokkeerd. Westerse media kregen ook op andere manieren geen contact met Chinese dissidenten. Andere politieke activisten melden dat ze tijdelijk naar buiten Peking zijn gebracht, "op vakantie", zoals de autoriteiten dat eufemistisch noemen.

Gebruikelijke reacties

De Chinese regering reageerde vandaag op de gebruikelijke wijze op de gebruikelijke kritiek van de VS en de EU, die China opriepen meer vrijheid toe te staan en met het verleden in het reine te komen.

Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat de politieke onrust in de jaren tachtig laat zien dat China sindsdien het juist pad gekozen heeft. Steeds weer benadrukt de communistische partij dat ze met steun van de bevolking gekozen heeft voor stabiliteit in plaats voor onrust en dat dit het Chinese volk welvaart en vooruitgang heeft gebracht.