Ook wolvin GW960f nu half jaar in Nederland, en er is een mannetje in de buurt

Een tweede wolf heeft zich gevestigd op de Veluwe. Dat blijkt uit een dna-analyse van uitwerpselen die is uitgevoerd door de Wageningen Universiteit.

Wolvin GW960f bevond zich eind april - zes maanden na de eerste waarneming - nog steeds in het natuurgebied en daarmee is voldaan aan het criterium voor officiƫle vestiging. Eerder vestigde wolvin GW998f zich in het natuurgebied.

Op de Veluwe is intussen ook een paar keer een mannetjeswolf gespot. De universiteit heeft vastgesteld dat het mannetje geregeld in de buurt van het vrouwtje is geweest.

Volgens de onderzoekers is het niet uitgesloten dat de twee dieren hebben gepaard, schrijft Omroep Gelderland. Het wachten is nu op nakomelingen.