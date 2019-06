Populaire tv-persoonlijkheid en actrice Martine Bijl overleden

Zangeres, presentatrice en actrice Martine Bijl (71) is overleden. Ze overleed donderdag in haar atelier in Maarssen in het bijzijn van familieleden aan de complicaties van de hersenbloeding die ze in september 2015 kreeg.

Bijl was de laatste jaren vooral bekend als presentatrice van het tv-programma Heel Holland Bakt. Ze presenteerde de eerste drie seizoenen van het succesvolle kookprogramma voor amateurs, tot ze in september 2015 ziek werd.

Martine Bijl begon haar carrière als professioneel zangeres en nam twintig lp's en cd's op. Ze zat jarenlang in het panel van het populaire tv-programma Wie van de Drie en speelde een hoofdrol in de meer dan honderd afleveringen van de comedy Het Zonnetje in Huis met Johnny Kraaijkamp senior en junior.

Ook vertaalde Bijl een dozijn musicals en trad ze op in televisiereclames, zoals die voor het potgroentemerk HAK.

Publiciteit

Na haar hersenbloeding trok Bijl zich terug uit de publiciteit. Vorig jaar november kwam haar boek Rinkeldekink uit, over haar langdurige verblijf in een revalidatiekliniek en over de depressie die daarop volgde.

Bijl was getrouwd met tv-presentator en regisseur Berend Boudewijn.

Aangeslagen

Jan Slagter, directeur van Omroep Max, noemt het overlijden van Martine Bijl verschrikkelijk. "We zijn geschokt en heel erg aangeslagen."

Voor Max maakte Bijl Heel Holland Bakt. "Dat was voor haar een uitstapje," zegt Slagter, "iets dat ze nog nooit had gedaan. Maar hoe ze dat heeft opgepakt, met haar humor en haar vileine opmerkinkjes, het met woorden spelen. Voor ons was het fantastisch om het programma te beginnen met zo'n presentatrice."

Na haar hersenbloeding nam André van Duin de presentatie van het programma over. "Zij heeft toen ook gezegd dat hij de enige was die Heel Holland Bakt zou mogen doen."

Omroep Max zal stilstaan bij het overlijden van Martine Bijl. Slagter is in overleg met Joop van den Ende over een passende eerbetoon.

AVRO/TROS zendt vanavond om 21.35 uur op NPO 1 een programma uit ter nagedachtenis aan Martine Bijl.