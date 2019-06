Piloten spotten lichamen vijf vermiste bergbeklimmers Himalaya

In de zoektocht naar acht vermiste bergbeklimmers in het Indiase deel van de Himalaya hebben piloten van de luchtmacht vanuit de lucht vijf lichamen gezien. Dat gebeurde vlak voordat de reddingsoperatie zou worden stopgezet vanwege het slechte weer. Er valt veel sneeuw en het waait hard in de noordelijke staat Uttarakhand.

Morgen wordt verder gezocht naar de drie overige vermisten. Vier Britse leden van de groep bergbeklimmers die gisteren werden gered uit het basiskamp, helpen bij de zoektocht. Zij hebben eerste hulp gekregen in het ziekenhuis in de stad Pithoragarh, dat zij inmiddels hebben verlaten.

De vier hebben op de kaart aangewezen in welk gebied de vermisten zich ophouden. Ze beklommen een 6477 meter hoge berg en hebben op 26 mei voor het laatst contact gehad met het basiskamp. Na een lawine ging het contact verloren.

Te voet

De acht klimmers keerden niet terug naar het basiskamp, waarop de vier Britten alarm sloegen. Het zijn vier Britten, twee Amerikanen, een Australische en een Indiƫr.

Het gebied is te onherbergzaam om er met helikopters te kunnen landen. Een reddingsteam is te voet onderweg, maar heeft enkele dagen nodig om de klimmers te bereiken. De kans dat de andere drie nog in leven zijn is klein.