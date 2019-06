Imam daagt burgemeester Arnhem opnieuw voor de rechter

De imam die eerder deze week deels gelijk kreeg in een kort geding tegen de Arnhemse burgemeester Marcouch, daagt hem opnieuw voor de rechter. Marcouch gaat door met het uiten van valse beschuldigingen, zegt de advocaat van de imam Youssef Arkhouch in de Gelderlander.

De Arnhemse rechtbank veroordeelde Marcouch woensdag tot een rectificatie en een schadevergoeding van 4000 euro, omdat hij de indruk had gewekt dat de imam de oprichting van een islamitische heilstaat nastreeft. Ook zou de imam aanzetten tot radicalisering, onverdraagzaamheid, haat en geweld. De rechtbank heeft daar geen bewijs voor gevonden.

Arkhouch zou bij de Al Fath-moskee in Arnhem aan de slag gaan, maar werd na de uitlatingen van Marcouch niet aangenomen.

Toch gelijk

Vrijdag zei Marcouch tegen de Gelderlander dat de uitspraak van de rechter in zijn ogen bevestigt dat de gemeente in de strijd tegen radicalisering het moskeebestuur mag vragen of het wel verstandig is om een salafistische imam aan te stellen.

"Dat is belangrijk omdat we ons daarom ook op deze manier kunnen blijven inspannen om te voorkomen dat kinderen en jongeren radicaliseren", zei Marcouch.

Over de schreef

Marcouch gaat daarmee volgens de advocaat van Arkhouch opnieuw over de schreef. "De voorzieningenrechter heeft gezegd dat er geen verband is tussen mijn cliënt en het radicaliseren van jongeren, maar toch legt Marcouch die koppeling opnieuw", zegt advocaat Schouten in de Gelderlander. Zijn cliënt zou juist willen voorkomen dat jongeren radicaliseren.

Arkhouch stapt nu voor de tweede keer naar de rechter, omdat hij vindt dat Marcouch opnieuw in de fout gaat.

Bemoeienis gemeente

Maar er is voor de imam nog een reden om naar de rechter te stappen; Arkhouch vindt dat een gemeente zich niet mag bemoeien met de aanstelling van een imam in een moskee.

De rechtbank oordeelde anders. In de uitspraak staat: "Het enkel aangaan van het gesprek met het bestuur van een moskee over de wenselijkheid van de benoeming van een imam met een bepaalde signatuur kan op zichzelf niet onrechtmatig worden genoemd."

Arkhouch is het daar dus niet mee eens. "Daarom gaan we nu naar de rechter en desnoods naar het Europees Hof", zegt Schouten. Verder zegt hij dat Arkhouch aangifte heeft gedaan van ernstige bedreigingen op sociale media.