Arnhem moet imam betalen wegens ongefundeerde beschuldigingen

De gemeente Arnhem moet uitspraken van burgemeester Marcouch rectificeren en een salafistische imam 4000 euro schadevergoeding betalen. In een artikel in De Gelderlander heeft Marcouch volgens de rechter de suggestie gewekt dat de imam streeft naar de heilstaat van het kalifaat en dat hij aanzet tot radicalisering, onverdraagzaamheid, haat en geweld.

Volgens Marcouch kunnen imams zoals deze jongeren ideologisch zodanig voeden dat ze uiteindelijk in actie komen, ook met geweld. "Die jongeren denken op enig moment: ik heb genoeg gehoord, en reizen dan af om in Syriƫ te strijden of om zich bij IS te voegen en te helpen met het realiseren van de heilstaat," zegt Marcouch in het artikel.

Verdachtmakingen

De imam spande een kort geding aan en de rechter oordeelde dat Marcouch uitlatingen een ernstige verdachtmaking zijn. Er zijn geen feitelijke bewijzen voor dat de imam zeer onverdraagzaam is, iedereen verkettert die de leer niet onderschrijft en geweld ziet als middel om het heilige doel te bereiken, of behoort tot een salafistische stroming die dit uitdraagt en daartoe aanzet, zoals Marcouch suggereert.

Tijdens de zitting verklaarde de imam dat hij een religieuze salafist is, maar ook dat hij vredelievend is en niet aanzet tot radicalisering of haat.

De gemeente Arnhem moet binnen acht werkdagen in De Gelderlander een rectificatie plaatsen met die strekking. De Gelderlander schrijft dat de man imam zou worden in de Al Fath-moskee, maar dat hij daar, onder meer vanwege de uitlatingen van Marcouch, na een proefperiode niet is aangenomen.