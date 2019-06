Venezolaanse deserteurs in Colombia: 'Ze zijn ons vergeten'

Even waren ze wereldnieuws: de ruim 1400 Venezolaanse militairen en agenten die de afgelopen maanden overliepen naar de oppositie. Ze gaven gehoor aan de oproep van oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó, die beloofde een einde te maken aan het regime van Nicolás Maduro.

Sindsdien verkeren de deserteurs in grote onzekerheid. Ze zitten al maanden in hotels verspreid over de Colombiaanse grensstad Cúcuta, maar dreigen elk moment op straat te komen staan. "Het lijkt wel of ze ons zijn vergeten", verzucht een van hen, Williams Cancino. Hij is het enige lid van de FAES, de beruchte politie-commando's van Maduro, dat overliep naar de oppositie.

"Ik wist dat Guaidó op 23 februari wilde proberen om vanuit de Colombiaanse grensstad Cúcuta hulpgoederen naar Venezuela te brengen. En ik besloot te gaan helpen." De 28-jarige officier van de FAES bereidde zijn vertrek tot in de puntjes voor. Ook zijn moeder en andere familieleden doken onder, uit angst voor represailles van het regime.

'Slecht georganiseerd, een chaos'

Cancino ging ervan uit dat de oppositie plannen had voor de militairen en agenten die deserteerden. "Iemand had moeten beslissen waar we de grens over zouden gaan, en of we wapens zouden meenemen. Maar er gebeurde helemaal niets", verzucht hij verontwaardigd. "Het was slecht georganiseerd, een chaos."

De Venezolaanse oppositie, de Colombiaanse overheid en de Verenigde Naties wisten zich geen raad met de deserteurs: maandenlang was het volstrekt onduidelijk wie er verantwoordelijk was voor de overgelopen Venezolaanse militairen en agenten. Tot vorige maand ontfermde de VN-vluchtelingenorganisatie zich over hen, maar op 14 mei sloten de Colombiaanse regering en de Venezolaanse interim-regering van Guaidó een akkoord.

De deserteurs krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning en mogen de komende twee jaar in Colombia wonen en werken. In de praktijk betekent dat nog meer onzekerheid. Want er is nauwelijks werk in Cúcuta en de meeste deserteurs hebben geen geld om onderdak te kunnen betalen.