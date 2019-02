Maduro's 'gevaarlijkste wapen': wij hebben duizenden asocialen gedood

Het is misschien wel het opvallendste verschil tussen de huidige golf van protesten in Venezuela en de massale volksbewegingen van voorgaande jaren. Niet eerder kwamen ook de sloppenwijkbewoners zo massaal in opstand. De armste wijken van Caracas waren traditionele bolwerken van de regering. Maar onder Maduro is dat veranderd.

De repressie is ook nergens zo hard als in de barrios, de sloppenwijken van de grote steden. En als je het over repressie hebt, dan valt al snel de naam van de beruchte speciale troepen van de politie, de FAES. "Wij zijn Maduro's gevaarlijkste wapen", vertelt een agent van de politie-eenheid. "De FAES steunt hem 100 procent. Maduro rekent vooral op ons want andere speciale eenheden of commando's zijn niet zo betrouwbaar als de FAES."

'Spring in de auto'

Dat we deze man kunnen interviewen is een toevalstreffer. Via een gemeenschappelijke vriend van een Venezolaanse kennis, kwamen we met hem in contact. De man, die graag 'commando' genoemd wil worden, is bereid te praten, zolang hij maar niet herkenbaar in beeld komt. "Spring in de auto en kom naar dit adres", was de opdracht.

Even twijfelen we of we hem wel kunnen vertrouwen. 'Commando' stuurde ons naar een sloppenwijk en het was al bijna donker. Zijn collega's van de Nationale Garde staan meestal bij de ingang van de wijk om iedereen te controleren. Voor journalisten zonder een officieel visum is dat op zich al een risico. Daar komt nog bij dat de wijk bekend staat als onveilig vanwege de criminaliteit. Caracas is een van de gewelddadigste steden ter wereld.

De chauffeur stopt voor de ingang van een steegje, razendsnel stappen we uit. We kloppen aan, en als de deur opengaat trekt een man met een bivakmuts en een zonnebril ons naar binnen. Hij heeft een uniform van de FAES aan en houdt een pistool in zijn hand. "Documentos", zegt hij, en als hij onze papieren heeft, brengt hij die naar een kamertje, waar kennelijk nog iemand zit. Ook 'commando' laat zijn papieren zien: een soort badge van de politie.

Bekijk hieronder de televisie-reportage die Marc Bessems maakte over de FAES: