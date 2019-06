Groningse 'busheldinnen': het was overlevingsinstinct

De twee vrouwen die vrijdag een ongeluk met een bomvolle bus voorkwamen in de provincie Groningen, vinden het niet meer dan logisch dat ze ingrepen toen het bijna misging. "Het was gewoon een menselijke actie."

De twee kwamen net terug van de hardloopwedstrijd The Green Trail. "We zouden met de bus worden teruggebracht naar de start, want daar stonden de auto's", vertelt Aniek Boelens (25) tegen RTV Noord. Er wilden veel mensen mee, dus de bus was erg vol."

Boelens begon een gesprek met de chauffeur. "En het ging allemaal gewoon goed. Op den duur in een bocht praatte hij ineens minder joviaal. Hij was daarvoor heel gezellig." Daarna leek het weer te gaan, maar vervolgens ging het toch mis. "Ik zie zijn gezicht wegtrekken en z'n ogen draaien. Ik denk: dit is niet goed." Op dat moment rijdt de bus in Hoogkerk, langs het water van het Hoendiep.

Ook haar vriendin, Janine Zuidema (33), had door dat er iets mis was. "We gingen op het Hoendiep af en hij corrigeerde niet."

'De handrem, de handrem'

Boelens dook daarom gelijk naar de rem. "Met mijn handen probeerde ik die in te drukken. Maar het deurtje bij de chauffeur was dicht, dus ik moest eroverheen." Ondertussen pakte Zuidema het stuur. "Maar ik vond het wel lastig. Het is heel anders dan een auto want je hebt veel gewicht. Het was zo'n harmonica-bus, dus er zaten best wel wat mensen achterin."

De bus reed steeds trager, maar hem stilzetten lukte maar niet. "Toen hoorde ik iemand achter in de bus roepen 'de handrem, de handrem'. Toen ben ik gaan zoeken naar de handrem", zegt Zuidema. "Ondertussen was ik over het hekje heen. Ik zat half bij de chauffeur op schoot en toen zag ik aan de linkerkant een pookje. Ik trok eraan en toen stonden we stil."