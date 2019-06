Chauffeur onwel, passagiers zetten bomvolle bus stil langs Hoendiep

Door snel in te grijpen hebben twee passagiers van een bus een ongeluk voorkomen in Hoogkerk, in het westen van de stad Groningen.

De pendelbus vervoerde gisteravond om 20.30 uur ongeveer zestig passagiers van het hardloopevenement The Green Trail toen de chauffeur onwel werd. De bus begon te slingeren. Twee passagiers renden naar voren, namen het stuur over en wisten op de rem te trappen. Volgens RTV Noord kwam de bus veilig tot stilstand, pal langs het water van het Hoendiep. Niemand raakte gewond.

Eén van de passagiers die met de schrik vrijkwamen, zegt dat de bus 'wild' reed. "Op een gegeven moment ontstond gebonk en gerem, ik dacht gelijk: er wordt iemand niet goed in de bus", zegt de vrouw die anoniem wil blijven. "Er was een vrij jonge dame die op de rem heeft getrapt. Toen we buiten stonden, zag ik dat ze heel erg in paniek was. Maar dat meisje verdient een medaille hoor. Ze heeft een ramp voorkomen."

De plomp in

"Je moet er niet aan denken dat een volle bus de plomp in gaat", zegt een getuige bij 112Groningen. "Dan was de ramp niet te overzien geweest."

Ambulancepersoneel heeft de chauffeur onderzocht, maar over zijn gezondheidstoestand is niets bekendgemaakt. Organisator Paul van Put van The Green Trail: "Volgens medewerkers kreeg de chauffeur een epileptische aanval. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen." Een woordvoerder van busmaatschappij Qbuzz: "De passagiers hebben ons gevraagd hen op te hoogte te houden van de afloop van dit verhaal. Dat zullen we zeker doen."