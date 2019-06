Ajax-fans in Madrid: 'Het is pijnlijk om hier te zijn, maar dat is voetbal'

Vanavond wordt de finale in de Champions League gespeeld. Om 21.00 uur had Ajax in Madrid het veld kunnen betreden, maar in de laatste 60 tellen tegen Tottenham Hotspur liep het anders. "Ik sta hier daarom wel met een dubbel gevoel", zeggen Ajax-fans die hun vliegticket en hotel al geboekt hadden.

In het centrum van Madrid is er vandaag veel lawaai. Er wordt gezongen en geschreeuwd. Tussen de Engelse supporters zijn ook Ajax-shirts te zien. "Want we hebben een echt Ajax-hart", zegt Patrick. Samen met mede-supporter Ali is hij drie dagen in de stad.

"We hadden al een vlucht en hotel geboekt", zegt Ali. "We keken iedere dag naar die vliegtickets, en iedere dag werd het duurder", vult Patrick aan. "We zeiden dus tegen elkaar: wij staan in die finale, we móeten nu dus gewoon gaan boeken."

Ook Gerard de Ruyter uit Katwijk kocht te vroeg een ticket. Hij vindt het jammer dat Ajax vanavond niet in de finale staat. "Het is jammer, verliezen in die laatste secondes. Maar shit happens, toch?"

De Ruyter is blij dat er vanavond met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum twee Nederlanders in de finale staan. "Dat is goud natuurlijk. Dit trekt het hele Nederlandse voetbal omhoog", vertelt hij in deze video.