'Geen idee of miljoenen voor aanpak jihadisme goed besteed zijn'

Gemeenten hebben sinds 2016 20 miljoen euro gekregen om radicalisering tegen te gaan, maar weten nauwelijks of het geld effectief besteed is, melden het AD en het radioprogramma Argos op basis van eigen onderzoek. Ze kregen na een WOB-verzoek inzage in vertrouwelijke rapportages.

Sinds 2016 verdeelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid jaarlijks 6 à 7 miljoen euro onder twintig gemeenten en regio's die problemen hebben met radicaliserende moslimjongeren. Het gaat om de gemeenten met de meeste uitreizigers, waaronder ook kleinere zoals Nuenen en Culemborg.

Toneelvoorstelling

Uit vertrouwelijke rapporten van accountantsbureau PwC blijkt dat gemeenten geen idee hebben of hun aanpak werkt. Zo is niet duidelijk of een eendaagse cursus die honderden ambtenaren en buurtwerkers hebben gevolgd om signalen van radicalisering te herkennen zoden aan de dijk heeft gezet.

Iets dergelijks geldt ook voor de toneelvoorstelling Jihad, de voorstelling, die scholieren moest waarschuwen voor de verlokkingen van het jihadisme. In de voorstelling loopt een reis van drie Nederlandse jongens om te gaan vechten in Syrië uit op een desillusie. Tienduizenden middelbare scholieren hebben de voorstelling bekeken. Gemeenten en docenten waren enthousiast, maar bij nader inzien bleek het bij sommige jongeren averechts te hebben gewerkt: zij bewonderden de keuze van de hoofdpersonen om te gaan strijden.

Ronduit mislukt zijn de pogingen om in contact te komen met 'sleutelfiguren in de moslimgemeenschap' die zouden kunnen helpen om radicalisering tegen te gaan. Het adviesbureau dat zeven gemeenten zou helpen die figuren te zoeken, bleek niet te kunnen leveren.