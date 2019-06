Ook supermarktketen Emté houdt ermee op. Welke keten volgt?

De laatste vijf filialen van supermarktketen Emté sluiten vandaag definitief de deuren, onder meer in Enschede, Den Bosch en Kaatsheuvel. Ze worden omgebouwd tot Jumbo- of Coöp-supermarkt.

Daarmee wordt een nieuwe naam toegevoegd aan een toch al lange lijst van supermarktketens die sinds de jaren 90 uit het Nederlandse straatbeeld zijn verdwenen. De bekendsten zijn natuurlijk C1000, Edah, Super de Boer en Konmar. Ook namen als Bas van der Heijden, Digros, Golff, Jac Hermans, Lekker & Laag en Sanders zijn niet meer.

In Kaatsheuvel reageert Mister Emté, zoals medewerker Piet Koolen wordt genoemd, bedroefd: "Ik heb 45 jaar bij Emté Supermarkten gewerkt. De start meegemaakt, de keten helpen opbouwen tot 130 winkels en vandaag moet ik de deur sluiten. Dat doet me toch wel wat, ja", zegt hij vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

'Beste slagerij'

"Wat ons sterke punt was? Ik denk ons personeel. Daarmee hebben we ons kunnen onderscheiden van de concurrentie. Kijk, zo'n pak Douwe Egberts-koffie of suiker van Van Gilse is overal hetzelfde. Dáár red je het niet mee."

Wrang noemt hij ook het feit dat de slagerij van Emté zeven jaar achter elkaar werd uitgeroepen tot 'beste slagerij van Nederland'. "Ja, mooie prijzen, maar morgen bestaan we niet meer", zegt hij enigszins bitter.

Een aantal klanten van de Emté vindt het maar raar dat de Emté aan de Poolsestraat in Kaatsheuvel wordt omgebouwd tot een Jumbo. Terwijl er 400 meter verderop ook een Jumbo zit. "Wat is dat nou voor geks? Ik snap er niks van."

Sinds 1990 zijn er in ons land zo'n veertig supermarktnamen verdwenen, zegt Laurens Sloot, hoogleraar marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen.

"Het waren vaak ook nog eens ketens die het gewoon goed deden. Neem een C1000. Maar ja, ze werden opgekocht door Jumbo, Albert Heijn of Plus. Schaalgrootte blijft in deze sector belangrijk. Om een voorbeeld te noemen: of je nu 100 winkels hebt of 500 winkels, als je landelijk adverteert blijft dat net zo duur. Maar met 500 filialen kun je die kosten wel meer spreiden. Schaalvoordeel heet dat."