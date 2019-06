Elton Johns biografie in Rusland 5 minuten korter zonder homoscènes

Elton John is niet te spreken over de versie van zijn biografische film Rocketman die in de bioscopen in Rusland zal worden vertoond. De Russische distributeur heeft er flink geknipt, zo bleek ineens bij de voorvertoning.

Het viel Russische journalisten die de film al in Cannes hadden gezien op dat alle homoseksueel getinte scènes en zoen-scènes waren verdwenen. In totaal is de film zo'n vijf minuten korter.

Een woordvoerder van John en de filmmakers zegt vooraf niet op de hoogte te zijn gebracht van de bewerkingen. "Dat de lokale distributeur bepaalde scènes heeft bewerkt, waardoor het publiek de film niet kan zien zoals hij is bedoeld, is het trieste bewijs van de verdeelde wereld waarin we nog steeds leven." Ook noemt hij het wreed als de liefde tussen twee mensen niet wordt geaccepteerd.

Rating voor kinderen

Eerder voerde John in eigen land al een strijd om bepaalde scenes in de film te laten, vertelde de zanger in een interview met The Guardian. "Sommige studio's wilden dat we de seks- en drugsscènes wat zouden afzwakken, zodat de film geschikt zou zijn voor kinderen onder de 13, maar zo'n leven heb ik niet gehad." Uiteindelijk bleven die scènes erin.

Maar in Rusland zijn ze dus wel gesneuveld. Het Russische ministerie van Cultuur benadrukt dat het niet de opdracht had gegeven tot het verwijderen van de scènes, maar zegt dat het de beslissing was van de distributeur. Die zegt op zijn beurt dat de wijzigingen zijn doorgevoerd om de film aan de Russische wetgeving te laten voldoen.

De film Rocketman, die vooral het verhaal vertelt over het begin van de carrière van Elton John, is in Nederland al in premiere gegaan. De Britse zanger kondigde vorig jaar zijn pensioen en bijbehorende afscheidstournee aan, met een laatste Nederlandse optreden volgende week in de Ziggo Dome.