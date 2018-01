Elton John (70) gaat met pensioen, maar zal eerst nog drie jaar optreden

De Britse zanger Elton John (70) heeft bekendgemaakt dat hij gaat stoppen met optreden. Er komt een afscheidstour, die in september begint en hem over de hele wereld voert. De concertreeks van zo'n 300 shows gaat waarschijnlijk drie jaar duren en op 15 mei 2019 komt hij naar de Ziggo Dome in Amsterdam. "Het is een manier om te kunnen stoppen met een knal."

John wil in 2021 meer tijd aan zijn man en kinderen besteden. "Ik hou zo enorm van hen, ik wil ze niet missen en ik wil dat ze mij niet gaan missen", zei hij. "Ik heb een goede tijd gehad."

De aankondiging van zijn afscheid ging niet geruisloos voorbij; via teasers op sociale media liet hij gisteren al weten dat er een "belangrijke mededeling" zou komen. Hij huurde een zaal in New York waar hij via een live-verbinding op YouTube zijn plan uit de doeken deed.

John, artiest pur sang, maakte er een showtje van. Zittend achter de piano speelde hij de nummers Tiny Dancer en I'm Still Standing, waarna hij zichzelf liet interviewen door CNN-journalist Anderson Cooper.

Las Vegas

De zanger was al enige tijd niet meer op tournee geweest. Hij stond de laatste zes jaar op een vaste plek in Las Vegas. En hij gaat het niet per direct rustig aan doen: zondag staat hij bij de uitreiking van de Grammy Awards samen met Miley Cyrus op de planken.

De actieve carrière van sir Elton John heeft, als hij in 2021 stopt, vijftig jaar geduurd. Hij verkocht 300 miljoen platen en was succesvol met hits als Your Song, Rocket Man, Don't Go Breaking My Heart en Candle in the Wind. Daarnaast sleepte hij met de soundtrack van de Lion King Golden Globes, Grammy's en een Oscar in de wacht.

De beslissing om er een keer mee te stoppen nam hij naar eigen zeggen drie jaar geleden al. "Ik kan het reizen lichamelijk niet meer aan, en dat wil ik ook niet meer." Ook zei hij dat hij na de tour niet meer van plan is om op een vaste plek, zoals in Vegas, te gaan optreden, maar hij liet de deur toch nog op een kier staan. "Ik zal creatief bezig blijven tot op de dag dat ik doodga."